Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному министерству здравоохранения, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оперативно оказать всю необходимую помощь жильцам многоэтажки на улице Краснодонцев, где ранним утром 11 июля произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Глеба Никитина, в настоящее время Дмитрий Краснов проводит на месте происшествия комиссию по ЧС с участием всех служб быстрого реагирования и городской администрации.
Чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из него были временно эвакуированы 124 человека. В настоящее время они находятся в здании школы №127, где их обеспечивают водой и питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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