Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде

11 Июль 2020 2020-07-11T09:46:33+03:00

На месте проходит заседание комиссии по ЧС с заместителем губернатора Дмитрием Красновым

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному министерству здравоохранения, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оперативно оказать всю необходимую помощь жильцам многоэтажки на улице Краснодонцев, где ранним утром 11 июля произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, в настоящее время Дмитрий Краснов проводит на месте происшествия комиссию по ЧС с участием всех служб быстрого реагирования и городской администрации.

Чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из него были временно эвакуированы 124 человека. В настоящее время они находятся в здании школы №127, где их обеспечивают водой и питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU