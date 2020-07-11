2020-07-11T14:42:34+03:00
Происшествия

«Пушистая радость»: во время разбора завалов на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде спасатели нашли кота

Кот Мартин оставался в одной из квартир, пострадавших во время взрыва
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Пушистая радость»: во время разбора завалов на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде спасатели нашли кота«Пушистая радость»: во время разбора завалов на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде спасатели нашли котаФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Трогательное событие произошло во время разбора завалов в девятиэтажке на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где рано утром 11 июля 2020 года прогремел взрыв газа. Исследуя руины, спасатели обнаружили в одной из квартир кота. Перепуганного, но живого!

Взрыв газа произошел на улице Краснодонцев 11 июля Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Взрыв газа произошел на улице Краснодонцев 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

О том, что кот Мартин остался в квартире, спасателям сообщила его хозяйка Александра.

- Спасите Мартина, умоляю! - со слезами на глазах просила спасателей девушка, очень переживавшая за оставшегося в опасной зоне любимца.

На выручку коту Мартину отправился начальник 1-го пожарно-спасательного отряда Нижегородской области Николай Клевачкин. И вскоре Саша уже обнимала своего питомца!

Взрыв газа произошел на улице Краснодонцев 11 июля Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Взрыв газа произошел на улице Краснодонцев 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в доме на улице Краснодонцев 11 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. А жителей девятиэтажки планируют временно расселить - нижегородские власти приняли решение не пускать жителей в квартиры, пока не будет проведено полное обследование конструкций здания.

Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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