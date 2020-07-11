Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июля 2020 года: Открытие детских лагерей и примерочных

По данным на 01:00 11 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 19 684 человека. Только за минувшие сутки опасная инфекция была обнаружена у 219 нижегородцев. По количеству новых случаев наш регион находится на шестом месте в стране.

Между тем, почти 70% всех заразившихся коронавирусом нижегородцев, уже выздоровели. На сегодняшний день их число составляет 13 763 человека. За последние сутки из больниц были выписаны еще 247 человек. К сожалению, продолжает расти и число жертв Covid-19. На данный момент, от инфекции в Нижегородской области умерли 282 человека. За сутки в нижегородских больницах скончались еще три пациента, зараженных коронавирусом.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Яндекс

В лидерах по числу заболевших в Нижегородской области по-прежнему остается Дзержинск (1530 заболевших). На втором месте Павловский район (1118 заболевших), а на третьем Бор (723 заболевших). Напомним, сейчас наш регион находится на первом этапе снятия ограничений.

Однако в ближайшее время нижегородцев ожидает сразу несколько существенных послаблений режима повышенной готовности. Уже с 15 июля в Нижегородской области начнут работу детские лагеря с медицинской лицензией, а с 20 июля свои двери для школьников откроют и остальные лагеря.

В лидерах по числу заболевших остается Дзержинск. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

Кроме того, в нижегородских магазинах начнут работу примерочные. Правда, во всех примерочных зонах должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Есть хорошая новость и для любителей речных прогулок – с 12 июля возобновляются регулярные рейсы «Валдая» до Городца.

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