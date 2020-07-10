2020-07-10T11:07:31+03:00
Общество

Детские лагеря откроются в Нижегородской области с 15 июля

Право принять детей получили только лагеря с оформленной медицинской лицензией
Елена ЛАЗАРЕВА
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Детские лагеря начнут принимать детей с 15 июля. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам главы региона, откроются не все лагеря, а только те, которые имеют медицинскую лицензию - «Лазурныи », «Салют», «Солнечныи », «Романтика», «Золотои колос» и «Дзержинец». Первую смену будут отдыхать дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С 20 июля смогут начать работать и другие лагеря, но только в том случае, если смогут обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора, подчеркнул Глеб Никитин. Перечень требований будет подготовлен совместно лагерями и Роспотребнадзором в ближайшее время.

Напомним, ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключает вторую волну заболеваемости коронавирусом. По его прогнозам, она может прийти на территорию Нижегородской области осенью 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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