В нижегородских магазинах заработают примерочные

В последнее время во всех социальных сетях нижегородцы возмущались тем, что в нижегородских магазинах до сих пор закрыты примерочные. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки – сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в режим о повышенной готовности.

- В последние дни к нам поступило много обращений от предпринимателей, связанных с работой примерочных, - рассказал Глеб Никитин. – Чтобы выработать правильные последовательные решения, мы провели много совещаний с санитарными врачами. Разумеется, нижегородское правительство заинтересовано в активизации деловой жизни. Однако на первом месте для нас стоит здоровье людей. Поэтому я бы хотел призвать предпринимателей соблюдать все необходимые санитарные требования.

В соответствии с указом, во всех примерочных должна быть нанесена разметка через каждые полтора метра. Также является обязательным соблюдение социальной дистанции использование средств индивидуальной защиты.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа кафе, парков и музеев. Кроме того, в обувных магазинах Нижнего Новгорода уже разрешена примерка обуви. А с 15 июля в Нижегородской области начнут работу первые детские оздоровительные лагеря, имеющие медицинскую лицензию. А с 20 июля начнется открытие и остальных лагерей.

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