2020-07-10T21:47:54+03:00
Общество

В нижегородских магазинах заработают примерочные

Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В нижегородских магазинах заработают примерочные.В нижегородских магазинах заработают примерочные.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В последнее время во всех социальных сетях нижегородцы возмущались тем, что в нижегородских магазинах до сих пор закрыты примерочные. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки – сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в режим о повышенной готовности.

- В последние дни к нам поступило много обращений от предпринимателей, связанных с работой примерочных, - рассказал Глеб Никитин. – Чтобы выработать правильные последовательные решения, мы провели много совещаний с санитарными врачами. Разумеется, нижегородское правительство заинтересовано в активизации деловой жизни. Однако на первом месте для нас стоит здоровье людей. Поэтому я бы хотел призвать предпринимателей соблюдать все необходимые санитарные требования.

В соответствии с указом, во всех примерочных должна быть нанесена разметка через каждые полтора метра. Также является обязательным соблюдение социальной дистанции использование средств индивидуальной защиты.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа кафе, парков и музеев. Кроме того, в обувных магазинах Нижнего Новгорода уже разрешена примерка обуви. А с 15 июля в Нижегородской области начнут работу первые детские оздоровительные лагеря, имеющие медицинскую лицензию. А с 20 июля начнется открытие и остальных лагерей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»
Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка