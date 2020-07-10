219 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
За последние сутки диагноз подтвердился еще у 219 нижегородцев. Таким образом, Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «Covid-19» – 19 684 человека.
Нижегородская область продолжает занимать шестую строчку среди регионов России по количеству заболевших за сутки. На первом месте Москва – 637 подтвержденных диагнозов, далее расположились Санкт-Петербург – 300, Свердловская область – 275, Ханты-Мансийский АО – 263, Алтайский край – 240. Наименьшее количество заболевших – в Севастополе и на Чукотке, в этих регионах за сутки диагноз подтвердился у одного человека.
Почти 70% из числа заболевших уже полностью излечились от коронавируса. За последние сутки полку выздоровевших прибавилось еще 247 человек, и таким образом, 69,9% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз «COVID-19», уже здоровы.
Более 4,1 тысячи нижегородцев с бессимптомным или легким течением болезни находятся на амбулаторном лечении. Около полутора тысяч человек лечатся в больницах, 236 пациентов находятся в обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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