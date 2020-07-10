Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 10 июля, общее число заболевших коронавирусом на территории региона составило 19684 человек. Большинство проживает в районах области, и примерно половина – в Нижнем Новгороде (10199 и 9485 заболевших соответственно).
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано во втором по величине городе Нижегородской области – Дзержинске. Там количество больных на днях перевалило за полторы тысячи и сегодня составляет 1530 человек. Более тысячи человек болеют коронавирусом в Павловском районе – 1118 человек. На третьем месте Бор – 723 заболевших. Более пятисот человек заразились в Кстовском и Богородском районах, более четырехсот – в Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах.
Карантин снят во всех муниципальных образованиях региона за исключением Дивеево.
Список районов, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, замыкают Большемурашкинский (18), Ветлужский (12), Воротынский (18), Первомайский (17) и Шарангский (20) районы. В одном муниципальном образовании по-прежнему остается менее 10 заболевших – это Тонкинский район (4 подтвержденных случая коронавируса).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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