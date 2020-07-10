В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»

10 Июль 2020 2020-07-10T20:53:05+03:00

Уже в это воскресенье отправятся рейсы до Городца

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Отличная новость для всех любителей речных прогулок – уже в эти выходные начинаются регулярные рейсы «Валдаев» до Городца. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Подскажите, пожалуйста, когда будут работать Валдаи-45Р? – поинтересовался у губернатора нижегородец Сергей Морозов. - После единственного рейса, который он выполнил 28 июня, никаких новостей нет. Спрос на них огромный. У нас пять судов - это огромный потенциал для развития скоростных перевозок.

Как оказалось, о регулярных рейсах любимых нижегородцами «Валдаев» никто не забыл. Уже в этом воскресенье начнутся регулярные рейсы до Городца.

- Очень вовремя вы задали вопрос, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В воскресенье начинается регулярная работа Валдаев до Городца. Тестируем рейсы и по будням. А со следующей недели планируются рейсы в Стригино.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. На сегодняшний день карантин сохраняется в единственном населенном пункте региона – Дивееве. С 15 июля открываются первые детские лагеря, имеющие медицинскую лицензию.

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ИСТОЧНИК KP.RU