2020-07-02T00:11:24+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июля 2020 года: Сразу восемь нижегородцев скончались от Covid-19 за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 2 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июля 2020 года: Сразу восемь нижегородцев скончались от Covid-19 за суткиКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июля 2020 года: Сразу восемь нижегородцев скончались от Covid-19 за суткиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 01:00 2 июля 2020 года, число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составило 17 709 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 228 человек. По количеству новых случаев Нижегородская область находится на седьмом месте в стране. К сожалению, не обошлось и без печальных новостей – за минувшие сутки от коронавируса скончались еще восемь нижегородцев. Это самый высокий показатель за последние несколько дней. Таким образом, общее число умерших от Covid-19 в Нижегородской области составляет 242 человека. К счастью, одновременно с этим увеличивается и число выздоровевших – сейчас таких уже 11 389 человек. Полностью вылечились от своей болезни 64% всех заболевших нижегородцев.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области на 2 июля 2020 года. Фото: Яндекс.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области на 2 июля 2020 года.Фото: Яндекс.

Что касается распределения заболевших по районам Нижегородской области, то вот уже несколько дней в этом списке лидирует Дзержинск. Здесь был выявлен 1261 случай. На втором месте располагается Павловский район – 1026. Также довольно высокими показатели заболеваемости остаются на Бору (657 человек) и в Кстовском районе (551 человек).

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему лидирует Автозавод. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему лидирует Автозавод. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

В самом Нижнем Новгороде лидером по числу заболевших остается Автозаводский район – 1846 человек. А второе место между собой поделили Канавинский (1348 человек) и Ленинский (1345 человек) районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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