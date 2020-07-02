Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июля 2020 года: Сразу восемь нижегородцев скончались от Covid-19 за сутки

По данным на 01:00 2 июля 2020 года, число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составило 17 709 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 228 человек. По количеству новых случаев Нижегородская область находится на седьмом месте в стране. К сожалению, не обошлось и без печальных новостей – за минувшие сутки от коронавируса скончались еще восемь нижегородцев. Это самый высокий показатель за последние несколько дней. Таким образом, общее число умерших от Covid-19 в Нижегородской области составляет 242 человека. К счастью, одновременно с этим увеличивается и число выздоровевших – сейчас таких уже 11 389 человек. Полностью вылечились от своей болезни 64% всех заболевших нижегородцев.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области на 2 июля 2020 года.Фото: Яндекс.

Что касается распределения заболевших по районам Нижегородской области, то вот уже несколько дней в этом списке лидирует Дзержинск. Здесь был выявлен 1261 случай. На втором месте располагается Павловский район – 1026. Также довольно высокими показатели заболеваемости остаются на Бору (657 человек) и в Кстовском районе (551 человек).

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему лидирует Автозавод. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

В самом Нижнем Новгороде лидером по числу заболевших остается Автозаводский район – 1846 человек. А второе место между собой поделили Канавинский (1348 человек) и Ленинский (1345 человек) районы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru