Восемь заболевших коронавирусом нижегородцев не справились с болезнью

1 Июль 2020 2020-07-01T11:46:51+03:00

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По данным на 1 июля, количество умерших жителей региона составило 242 человек. За минувшие сутки еще 8 жителей региона умерли от кооронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за последние несколько дней. Последний раз такое количество умерших было зафиксировано 27 июня.

Таким образом, за время пандемии количество умерших нижегородцев медленно, но верно приближается к 250. Сегодня эта цифра составляет 242 человека. За июнь скончались примерно сто жителей региона.

В тоже время, продолжает увеличиваться количество жителей Нижегородской области, которые полностью излечились от коронавируса. На 1 июля эта цифра составляет 11369 человек.

Ранее сообщалось, что с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным. Кроме того, разрешено открыться спортивным школам при соблюдении определенных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU