2020-07-01T16:16:13+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июля 2020 года выросло до 11389 человек

В 26 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 64% нижегородцев успешно победили болезнь. Такие данные предоставлены пресс-службой губернатора и областного правительства.

По данным источника, 11389 жителей региона уже излечились от коронавируса. Таким образом, доля выздоровевших составляет 64,3% от общего количества заболевших. В 26 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.

Большая часть тех, у кого верифицирован коронавирус, проживает в областном центре – 8423 человека. Среди муниципалитетов Нижегородской области лидерство остается за Павлово и Дзержинском.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Павлове и Кулебаках с 30 июня 2020 года. Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево. Также сообщалось, что при соблюдении ряда условий могут начать работать спортивные клубы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
33 медика получат компенсации за переезд в село в Нижегородской области
По случаю голосования на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку
Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 1 507 605 человек
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 1 июля 2020 года: Канавино и Ленинский район почти сравнялись по количеству заболевших
Юлия Гаревская: «Пациенты были очень рады, что у них появилась возможность проголосовать прямо в больнице»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июля 2020 года выросло до 11389 человек
Наталья Назарова: «Россияне могут напрямую влиять на судьбу страны и ее развитие»
Явка избирателей в Нижегородской области на 10:00 составила 61,03% от общего числа голосующих
Сергей Дмитриев: «Как работник вуза хочу особо отметить поправки о государственной поддержке науки»
Полпред Президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде
Павел Пашинин: «Главный смысл всенародного голосования – узнать мнение каждого»
Восемь заболевших коронавирусом нижегородцев не справились с болезнью
Два дома ЖК «Новинки Smart City» будут сданы в эксплуатацию 1 июля
В Нижегородской области подведены итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Нижнем Новгороде 1 июля ожидается пасмурная и дождливая погода