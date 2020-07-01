Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июля 2020 года выросло до 11389 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T16:16:13+03:00

В 26 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены

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Более 64% нижегородцев успешно победили болезнь. Такие данные предоставлены пресс-службой губернатора и областного правительства.

По данным источника, 11389 жителей региона уже излечились от коронавируса. Таким образом, доля выздоровевших составляет 64,3% от общего количества заболевших. В 26 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.

Большая часть тех, у кого верифицирован коронавирус, проживает в областном центре – 8423 человека. Среди муниципалитетов Нижегородской области лидерство остается за Павлово и Дзержинском.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Павлове и Кулебаках с 30 июня 2020 года. Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево. Также сообщалось, что при соблюдении ряда условий могут начать работать спортивные клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU