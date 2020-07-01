Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 1 июля 2020 года: Канавино и Ленинский район почти сравнялись по количеству заболевших
Большая часть тех, у кого верифицирован коронавирус, проживает в областном центре – 8423 человека. Среди муниципалитетов Нижегородской области лидерство остается за Павлово и Дзержинском.
Среди районов Нижнего Новгорода лидером по количеству заболевших по прежнему остается Автозавод. По данным на 1 июля, в Автозаводском районе вирус верифицирован у 1846 жителей. Второе место практически поделили Канавинский и Ленинский районы – разница в количестве заболевших составляет всего три человека (1348 и 1345 человек соответственно).
Последнее место продолжает удерживать Приокский район. Вирус подтвержден у 478 местных жителей.
В Сормовском районе 952 заболевших, в Советском – 871, в Нижегородском – 783. А Московский район отметился хоть и печальной, но красивой цифрой – ровно 800 заболевших коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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