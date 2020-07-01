В Нижегородской области выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 17709 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 228 жителей региона.

Таким образом, Нижегородская область поднялась на одну строчку в рейтинге регионов России по количеству новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки и теперь занимает седьмое место. Больше зараженных в Москве - 611, Московской области - 306, Свердловской области - 256, Санкт-Петербурге - 262, Ханты-Мансийском АО - 261, Иркутской области - 248.

Напомним, по данным на утро 1 июля 2020 года, анализы на коронавирус в Нижегородской области с начала пандемии сдали почти 400 тысяч человек - 397 457 нижегородцев. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. За последние сутки тесты сдали 6 709 жителей региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным. Кроме того, разрешено открыться спортивным школам.

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