2020-07-01T15:11:46+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 1 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Елена ЛАЗАРЕВА
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В 26 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявленыВ 26 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены
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Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 17709 человек. По данным на 1 июля 2020 года, 8 423 человека проживают в Нижнем Новгороде, 9 286 человек – в муниципалитетах Нижегородской области.

По информации пресс-службы областного правительства, наибольшее количество заболевших проживают в Дзержинске и Павловском районе – 1261 и 1026 человек соответственно. Более 500 заболевших на Бору и в Кстовском районе – 657 и 551 человек. Вирус верифицирован у 467 человек в Богородском районе, у 436 – в г.о. Семеновский, у 430 в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе у 258 - в Сергачском, у 256 – в Володарском, у 249 – в Шатковском, у 242 – в Городецком, у 226 – в Навашинском и у 225 – в Балахнинском районах.

Менее 10 заболевших в Тонкинском и Ветлужском районах – по три человека с подтверждённым диагнозом. От 10 до 20 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Большемурашкинском, Вадском, Воротынском, Первомайском и Перевозском районах.

В 26 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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