Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июня 2020 года: В одном из районов города впервые обошлось без новых случаев заражения

По данным на 01:00 27 июня 2020 года, в Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16624 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 210 новых случаев заражения. Вместе с тем в регионе увеличилось число жертв опасной инфекции до 215 человек. За сутки в нижегородских больницах скончались еще три пациента с Covid-19. К счастью, продолжает расти и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 9 979 человек. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус были выписаны 387 человек.

В Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16624 человекФото: Яндекс

Несмотря на это ситуация с распространением коронавируса в Нижегородской области остается довольно серьезной. На сегодняшний день регион находится на первом этапе снятия ограничений. Тем не менее, в самом Нижнем Новгороде сейчас насчитывается 7930 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области

Наибольшее число зараженных по-прежнему в Автозаводском районе – 1683 человека. На втором месте находится Канавинский (1288 человек) и Ленинский район (1281 человек). А вот в Нижегородском районе впервые за последние месяцы не было зафиксировано новых случаев заражения. На территории Нижегородской области лидером по числу зараженных стал Дзержинск – там насчитывается 1071 пациент с Covid-19. Немного отстает от него прежний лидер Павловский район - 998 человек. На третьем месте находится Бор – 592 заболевших.

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