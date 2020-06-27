2020-06-27T00:48:59+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июня 2020 года: В одном из районов города впервые обошлось без новых случаев заражения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 27 июня 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июня 2020 года: В одном из районов города впервые обошлось без новых случаев заражения.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июня 2020 года: В одном из районов города впервые обошлось без новых случаев заражения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным на 01:00 27 июня 2020 года, в Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16624 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 210 новых случаев заражения. Вместе с тем в регионе увеличилось число жертв опасной инфекции до 215 человек. За сутки в нижегородских больницах скончались еще три пациента с Covid-19. К счастью, продолжает расти и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 9 979 человек. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус были выписаны 387 человек.

В Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16624 человек Фото: Яндекс

В Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16624 человекФото: Яндекс

Несмотря на это ситуация с распространением коронавируса в Нижегородской области остается довольно серьезной. На сегодняшний день регион находится на первом этапе снятия ограничений. Тем не менее, в самом Нижнем Новгороде сейчас насчитывается 7930 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области

Наибольшее число зараженных по-прежнему в Автозаводском районе – 1683 человека. На втором месте находится Канавинский (1288 человек) и Ленинский район (1281 человек). А вот в Нижегородском районе впервые за последние месяцы не было зафиксировано новых случаев заражения. На территории Нижегородской области лидером по числу зараженных стал Дзержинск – там насчитывается 1071 пациент с Covid-19. Немного отстает от него прежний лидер Павловский район - 998 человек. На третьем месте находится Бор – 592 заболевших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер оскароносного фильма «Мужской стриптиз» и актрисы Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят новую комедию на IVI
Цифровая премьера фильма «Почти знамениты», ранее представленного на кинофестивале в Торонто, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 25 июня
Новости 24
В Нижнем Новгороде мужчина упал с Мызинского моста
В Нижегородской области создадут рабочую группу по вопросам взаимодействия сельхозпроизводителей и ритейлеров
В работе нижегородских избирательных участков приняли участие «Волонтеры Конституции»
В Нижегородской области пройдут пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ
Крупная свалка химотходов обнаружена в Нижегородской области
Денис Москвин: «Гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам»
С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на электроэнергию
Денис Миронов: «Поправки в Конституцию о науке – это законодательный прогресс»
Александр Егоров: «Вариант «не голосовать» – заведомо проигрышный»
Председатель облизбиркома пригласила нижегородцев на голосование по поправкам в Конституцию
Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Ушел в отставку глава администрации Арзамасского района
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 июня 2020 года: в одном из районов впервые не выявлено новых случаев
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших