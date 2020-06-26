Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за отметку в 16,5 тысячи человек – за последние сутки было зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в общей сложности Covid-19 в регионе подхватили 16 624 человека. По данным пресс-службы облправительства, 8694 из них проживают в районах и городских округах Нижегородской области.
Наибольшее количество заболевших в Дзержинске – 1071 человек, чуть меньше в Павловском районе – 998 человек. В городе Бор коронавирус диагностирован у 592 человек, в Кстовском районе – у 521 человека. Далее следуют Богородский район (442 человека), Семенов (429 человек), Кулебаки (426 человек), Дивеевский район (424 человека) и Сергачский район (257 человек). В 38 районах не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
Карантин пока продолжает действовать в Дивееве, Павлове и Кулебаках.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 26 июня:
Ардатовский район – 144
г.о.г. Арзамас – 197
Арзамасский – 59
Балахнинский – 216
Богородский – 442
Большеболдинский – 58
Большемурашкинский – 12
г.о.г. Бор – 592
Бутурлинский – 30
Вадский – 12
Варнавинский район – 15
Вачский – 92
Ветлужский – 3
Вознесенский – 30
Володарский – 226
Воротынский – 18
Воскресенский – 62
Выксунский – 122
Гагинский – 39
Городецкий – 225
Д.Константиновский – 67
Дзержинск – 1071
Дивеевский – 424
Княгининский - 23
Ковернинский – 32
Краснобаковский – 23
Краснооктябрьский – 181
Кстовский – 521
Кулебакский – 426
Лукояновский – 72
Лысковский – 149
Навашинский – 224
Павловский – 998
Первомайский – 17
Перевозский – 31
Пильнинский – 111
Починковский – 194
Семеновский – 429
Сергачский – 257
Сеченовский – 70
Сокольский – 22
Сосновский – 159
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 40
Уренский – 44
Чкаловский – 26
Шарангский – 19
Шатковский – 219
Шахунский – 164
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Н.Новгород – 7 930
ИСТОЧНИК KP.RU
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