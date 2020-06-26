Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:26:23+03:00

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе

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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за отметку в 16,5 тысячи человек – за последние сутки было зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в общей сложности Covid-19 в регионе подхватили 16 624 человека. По данным пресс-службы облправительства, 8694 из них проживают в районах и городских округах Нижегородской области.

Наибольшее количество заболевших в Дзержинске – 1071 человек, чуть меньше в Павловском районе – 998 человек. В городе Бор коронавирус диагностирован у 592 человек, в Кстовском районе – у 521 человека. Далее следуют Богородский район (442 человека), Семенов (429 человек), Кулебаки (426 человек), Дивеевский район (424 человека) и Сергачский район (257 человек). В 38 районах не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Карантин пока продолжает действовать в Дивееве, Павлове и Кулебаках.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 26 июня:

Ардатовский район – 144

г.о.г. Арзамас – 197

Арзамасский – 59

Балахнинский – 216

Богородский – 442

Большеболдинский – 58

Большемурашкинский – 12

г.о.г. Бор – 592

Бутурлинский – 30

Вадский – 12

Варнавинский район – 15

Вачский – 92

Ветлужский – 3

Вознесенский – 30

Володарский – 226

Воротынский – 18

Воскресенский – 62

Выксунский – 122

Гагинский – 39

Городецкий – 225

Д.Константиновский – 67

Дзержинск – 1071

Дивеевский – 424

Княгининский - 23

Ковернинский – 32

Краснобаковский – 23

Краснооктябрьский – 181

Кстовский – 521

Кулебакский – 426

Лукояновский – 72

Лысковский – 149

Навашинский – 224

Павловский – 998

Первомайский – 17

Перевозский – 31

Пильнинский – 111

Починковский – 194

Семеновский – 429

Сергачский – 257

Сеченовский – 70

Сокольский – 22

Сосновский – 159

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 40

Уренский – 44

Чкаловский – 26

Шарангский – 19

Шатковский – 219

Шахунский – 164

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Н.Новгород – 7 930

ИСТОЧНИК KP.RU