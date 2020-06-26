2020-06-26T11:15:48+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года выросло до 215 человек

За сутки в больницах скончались еще три человека с COVID-19
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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За последние сутки в больницах Нижегородской области скончались еще трое пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала пандемии общее число умерших от опасной инфекции в регионе выросло до 215 человек.

По словам заместителя губернатора Давида Мелика-Гусейнова, у большинства погибших нижегородцев течение болезни было осложнено различными хроническими заболеваниями.

Напомним, по данным на утро 26 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 16 424 человека. При этом более 60% из всех заболевших уже полностью выздоровели и покинули медицинские учреждения. Еще около 5,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 624 человека;

- число умерших - 215 человек;

- число выздоровевших - 9 979 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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