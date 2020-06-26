Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года: Выявлено 210 новых случаев заражения
С начала пандемии коронавируса опасную инфекцию подхватили уже 16 624 жителя Нижегородской области. Согласно статистике, опубликованной утром 26 июня 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 210 нижегородцев.
В общем списке регионов России по числу новых заболевших Нижегородская область по-прежнему занимает пятое место. В Москве, которая возглавляет антирейтинг, за день коронавирусную инфекцию подхватили 813 человек. Далее идут Московская область с 390 новыми случаями, Ханты-Мансийский автономный округ с 295 новыми заболевшими и Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились 223 человека.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):
- число зараженных - 16 624 человека;
- число умерших - 215 человек;
- число выздоровевших - 9 970 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»