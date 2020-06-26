2020-06-26T10:55:36+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года: Выявлено 210 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 16 624 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года: Выявлено 210 новых случаев зараженияСтатистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года: Выявлено 210 новых случаев зараженияФото: Артем КИЛЬКИН
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С начала пандемии коронавируса опасную инфекцию подхватили уже 16 624 жителя Нижегородской области. Согласно статистике, опубликованной утром 26 июня 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 210 нижегородцев.

В общем списке регионов России по числу новых заболевших Нижегородская область по-прежнему занимает пятое место. В Москве, которая возглавляет антирейтинг, за день коронавирусную инфекцию подхватили 813 человек. Далее идут Московская область с 390 новыми случаями, Ханты-Мансийский автономный округ с 295 новыми заболевшими и Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились 223 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 624 человека;

- число умерших - 215 человек;

- число выздоровевших - 9 970 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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