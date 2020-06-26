Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года увеличилось до 9 979 человек
По данным на утро 26 июня 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса опасную коронавирусную инфекцию удалось побороть уже 9 979 жителям, а это более 60% от общего числа зараженных.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, за последние сутки из больниц были выписаны еще 387 пациентов, у которых ранее был диагностирован Covid-19.
На настоящий момент около 5,8 тысячи человек в регионе находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в бессимптомной или легкой форме. Еще более 900 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях.
Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 210 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее число зараженных составляет 16 624 человека.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):
- число зараженных - 16 624 человека;
- число умерших - 215 человек;
- число выздоровевших - 9 979 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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