Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года увеличилось до 9 979 человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:09:41+03:00

За последние сутки из больниц были выписаны еще 387 человек

Изменить размер текста: A A

По данным на утро 26 июня 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса опасную коронавирусную инфекцию удалось побороть уже 9 979 жителям, а это более 60% от общего числа зараженных.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за последние сутки из больниц были выписаны еще 387 пациентов, у которых ранее был диагностирован Covid-19.

На настоящий момент около 5,8 тысячи человек в регионе находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в бессимптомной или легкой форме. Еще более 900 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях.

Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 210 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее число зараженных составляет 16 624 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 624 человека;

- число умерших - 215 человек;

- число выздоровевших - 9 979 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU