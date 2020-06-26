Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 июня 2020 года: в одном из районов впервые не выявлено новых случаев
Уровень заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области постепенно сокращается – так, за последние сутки было выявлено 210 новых случаев заражения Covid-19. По данным на 26 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 16 624 человека, из них 7930 человек приходится на сам Нижний Новгород.
Стоит отметить, что в Нижегородском районе впервые за несколько месяцев не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией.
Лидером по количеству заболевших с внушительным отрывом остается Автозаводский район. В тройке остаются также Канавинский и Ленинский районы. А наименьшее количество заболевших по-прежнему в Приокском районе – там зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1683
Канавинский – 1288
Ленинский – 1281
Сормовский – 911
Советский – 808
Нижегородский – 756
Московский – 737
Приокский – 466
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ИСТОЧНИК KP.RU
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