Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 июня 2020 года: в одном из районов впервые не выявлено новых случаев

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Уровень заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области постепенно сокращается – так, за последние сутки было выявлено 210 новых случаев заражения Covid-19. По данным на 26 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 16 624 человека, из них 7930 человек приходится на сам Нижний Новгород.

Стоит отметить, что в Нижегородском районе впервые за несколько месяцев не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией.

Лидером по количеству заболевших с внушительным отрывом остается Автозаводский район. В тройке остаются также Канавинский и Ленинский районы. А наименьшее количество заболевших по-прежнему в Приокском районе – там зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1683

Канавинский – 1288

Ленинский – 1281

Сормовский – 911

Советский – 808

Нижегородский – 756

Московский – 737

Приокский – 466

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU