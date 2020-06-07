Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 июня 2020 года: Кстово и Дзержинск обогнали Богородский район по числу зараженных

По данным на 1:00 7 июня 2020 года, общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составляет 11 820 человек. Утром в субботу стало известно еще о 321 случае заражения. В общем рейтинге регионов России Нижегородская область все еще держится в топе, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

«Комсомолка» сообщает последние новости о COVID-19 к этому часу.

Опасный вирус побороли уже более 4,7 тысячи жителей региона. В настоящий момент в нижегородских больницах под присмотром врачей остаются 2,5 тысячи зараженных. Еще 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме.

Число умерших пациентов тоже, к сожалению, продолжает расти. Утром 6 июня стало известно еще о шести жертвах COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирус унес жизни 131 нижегородца.

В общей карте по числу зараженных коронавирусом среди районов и городских округов Нижегородской области впервые за последние недели произошли изменения. В Дзержинске и Кстовве число заболевших выросло - и теперь эти города обогнали Богородский район по общему количеству жителей с COVID-19.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с главами МСУ. Он попросил чиновников активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.

- Не нужно заниматься лишней бюрократией. Ваша задача – как можно быстрее довести реальные деньги до людей, - подчеркнул Глеб Никитин, обращаясь к главам МСУ. Речь идет о выделении субсидий на выплату зарплаты и оплату ЖКХ.

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