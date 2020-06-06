Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области приближается к отметке в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз был подтвержден еще у 321 человека.
При этом большинство заболевших живут в областном центре. В районах и городских округах региона сегодня подтверждено 6 075 случаев заражения, утончили в пресс-службе областного правительства. В частности, инфекция зафиксирована у 769 жителей Павловского района, 412 жителей Дивеевского района и у 408 жителей Кулебакского района.
Кроме того, за минувшие сутки резко прибавилось количество пациентов с COVID-19 в Кстовском районе - сегодня там уже 369 заболевших.
Напомним, в начале недели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 6 июня:
Ардатовский – 124 случая
Арзамас – 148 случаев
Арзамасский – 47 случаев
Балахнинский – 165 случаев
Богородский – 350 случаев
Большеболдинский район – 31 случай
Большемурашкинский – 7 случаев
Бор – 373 случая
Бутурлинский – 27 случаев
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 55 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 13 случаев
Володарский – 104 случая
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 51 случай
Выксунский – 115 случаев
Гагинский – 23 случая
Городецкий – 144 случая
Д.Константиновский – 60 случаев
Дзержинск – 373 случая
Дивеевский – 412 случаев
Княгининский - 8 случаев
Ковернинский – 22 случая
Краснобаковский – 17 случаев
Краснооктябрьский – 153 случая
Кстовский – 369 случаев
Кулебакский – 408 случаев
Лукояновский – 57 случаев
Лысковский – 90 случаев
Навашинский – 158 случаев
Павловский – 769 случаев
Первомайский – 14 случаев
Перевозский – 24 случая
Пильнинский – 72 случая
Починковский – 185 случаев
Семеновский – 278 случаев
Сергачский – 201 случай
Сеченовский – 59 случаев
Сокольский – 15 случаев
Сосновский – 121 случай
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 16 случаев
Уренский – 29 случаев
Чкаловский – 23 случая
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 133 случая
Шахунский – 101 случай
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 5 745 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июня, составляет 11 820 человек - за последние сутки стало известно еще о 321 случае. При этом 4 798 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 131.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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