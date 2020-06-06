2020-06-06T13:32:30+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 321 жителя регионаЗа минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 321 жителя региона
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Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области приближается к отметке в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз был подтвержден еще у 321 человека.

При этом большинство заболевших живут в областном центре. В районах и городских округах региона сегодня подтверждено 6 075 случаев заражения, утончили в пресс-службе областного правительства. В частности, инфекция зафиксирована у 769 жителей Павловского района, 412 жителей Дивеевского района и у 408 жителей Кулебакского района.

Кроме того, за минувшие сутки резко прибавилось количество пациентов с COVID-19 в Кстовском районе - сегодня там уже 369 заболевших.

Напомним, в начале недели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 6 июня:

Ардатовский – 124 случая

Арзамас – 148 случаев

Арзамасский – 47 случаев

Балахнинский – 165 случаев

Богородский – 350 случаев

Большеболдинский район – 31 случай

Большемурашкинский – 7 случаев

Бор – 373 случая

Бутурлинский – 27 случаев

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 55 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 13 случаев

Володарский – 104 случая

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 51 случай

Выксунский – 115 случаев

Гагинский – 23 случая

Городецкий – 144 случая

Д.Константиновский – 60 случаев

Дзержинск – 373 случая

Дивеевский – 412 случаев

Княгининский - 8 случаев

Ковернинский – 22 случая

Краснобаковский – 17 случаев

Краснооктябрьский – 153 случая

Кстовский – 369 случаев

Кулебакский – 408 случаев

Лукояновский – 57 случаев

Лысковский – 90 случаев

Навашинский – 158 случаев

Павловский – 769 случаев

Первомайский – 14 случаев

Перевозский – 24 случая

Пильнинский – 72 случая

Починковский – 185 случаев

Семеновский – 278 случаев

Сергачский – 201 случай

Сеченовский – 59 случаев

Сокольский – 15 случаев

Сосновский – 121 случай

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 16 случаев

Уренский – 29 случаев

Чкаловский – 23 случая

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 133 случая

Шахунский – 101 случай

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 5 745 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июня, составляет 11 820 человек - за последние сутки стало известно еще о 321 случае. При этом 4 798 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 131.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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