Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года выросло до 4 798 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:38:08+03:00

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел еще 161 человек

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Число нижегородцев, поборовших коронавирус и выписавшихся из больниц, за последние сутки выросло до 4 798 человек. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за последние сутки болезнь победил еще 161 пациент.

Нижегородская область входит в число регионов-лидеров России по ежедневному числу выздоровевших после COVID-19.

При этом в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся еще более 4,4 тысячи нижегородцев – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще 2,5 тысячи человек лежат в больницах.

Напомним, на днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать необходимые решения для ее стабилизации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11 820 человек;

- число умерших выросло до 131 человека;

- число выздоровевших выросло до 4 798 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU