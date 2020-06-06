2020-06-06T12:23:53+03:00
Общество

«Не нужно заниматься лишней бюрократией»: Глеб Никитин поручил главам районов активизировать работу по поддержке жителей и бизнеса

Губернатор провел совещание с главами муниципалитетов
Юлия ИСАЕВА
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Глеб Никитин провел совещание с главами муниципалитетов Нижегородской областиГлеб Никитин провел совещание с главами муниципалитетов Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с главами МСУ. В ходе рабочего совещания он попросил чиновников активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помимо глав районов в мероприятии приняли участие прокурор

Нижегородской области Вадим Антипов, начальник регионального МВД Юрий Арсентьев и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Наталия Кучеренко.

- Не нужно заниматься лишней бюрократией. Ваша задача – как можно быстрее довести реальные деньги до людей, - подчеркнул Глеб Никитин, обращаясь к главам МСУ. Речь идет о выделении субсидий на выплату зарплаты и оплату ЖКХ.

Отдельно глава Нижегородской области выделил необходимость активнее предпринимать меры по стабилизации ситуации в сфере пассажирских перевозок.

- Мы выделяем беспрецедентный объем средств на поддержку этой отрасли. Сейчас нам важно обеспечить бесперебойную работу транспорта, но в перспективе нельзя забывать и о развитии, закупке нового подвижного состава, - добавил Глеб Никитин.

Губернатор также заявил, что руководству районов необходимо наладить отношения с бизнесом, чтобы выполнять санитарно-эпидемиологические требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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