2020-06-06T13:23:41+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года выросло до 131 человека

За последние сутки в больницах скончались еще шесть пациентов
Юлия ИСАЕВА
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За сутки в больницах скончались еще шестеро нижегородцев с COVID-19За сутки в больницах скончались еще шестеро нижегородцев с COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число умерших пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в Нижегородской области выросло до 131. За последние сутки скончались еще шесть человек, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

У большинства погибших течение COVID-19 было осложнено различными хроническими заболеваниями.

- Берегите себя! Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден, - подчеркнул замглавы Нижегородской области.

По его словам, на пенсионеров приходится более 80% смертей, поскольку COVID-19 провоцирует обострение многих других заболеваний. Напомним, самому молодому нижегородцу, который скончался от коронавируса, было меньше 30 лет.

КСТАТИ

По данным на 6 июня 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано уже 11 820 заболевших коронавирусом – за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 321 человека. А число выздоровевших увеличилось до 4 798.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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