2020-06-06T11:01:16+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года: Выявлен 321 новый случай заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 11 820 человек
Юлия ИСАЕВА
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Коронавирус подтвердился еще у 321 жителя Нижегородской областиКоронавирус подтвердился еще у 321 жителя Нижегородской областиФото: Михаил ПАТЛИС
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает увеличиваться и медленно приближаться к отметке в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 301 человека, уточняется на портале стопкоронавирус.рф.

За последние три дня наш регион не опускается ниже четвертой строчки рейтинга субъектов России по числу новых заболевших. Нижегородская область уступает Москве (1992 случая), Московской области (758 случаев) и Санкт-Петербургу (347 случаев).

Напомним, тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции прошли уже более 250 тысяч жителей Нижегородской области. При этом средний показатель вырос еще на 2,3% и достиг отметки в 7 637,3 человека на сто тысяч населения. По словам губернатора Глеба Никитина, объемы исследований продолжают увеличиваться – благодаря этому медикам удается оперативно выявлять новых зараженных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11 820 человек;

- число умерших выросло до 131 человека;

- число выздоровевших выросло до 4 798 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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