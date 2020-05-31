2020-05-30T21:44:01+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 мая 2020 года: Заболели уже более 9,5 тысячи человек

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 31 мая 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 мая 2020 года: Заболели уже более 9,5 тысячи человекКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 мая 2020 года: Заболели уже более 9,5 тысячи человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число зараженных коронавирусом продолжает увеличиваться в Нижегородской области. В частности, за минувшие сутки в регионе было выявлено 289 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных уже достигло 9533 человек.

Количество жителей Нижегородской области, переболевших коронавирусной инфекцией и выздоровевших, увеличилось до 3670 человек – это 38,5% от общего числа заболевших в регионе. За последние сутки были выписаны 162 человека.

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года увеличилось до 93 человек. Накануне подтвердилась информация о том, что умерли еще четыре пациента с Covid-19, сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. Чиновник отметил, что в каждом случае течение болезни осложняли многие сопутствующие хронические заболевания.

В 14 районах Нижегородской области за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. На районы области приходится 4777 человек из 9533 заболевших в регионе. Наибольшее количество заболевших, как и ранее – в Павловском районе, где заражены 703 человека. Большинство заболевших – сразу 4756 человек – проживают в областном центре. В лидерах по районам города по-прежнему остается Автозаводский район, где с начала эпидемии опасный вирус подхватили 888 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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