Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

30 Май 2020 2020-05-30T16:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 14 районах Нижегородской области за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

На районы области приходится 4777 человек из 9533 заболевших в регионе. Наибольшее количество заболевших, как и ранее – в Павловском районе, где заражены 703 человека. В Дивеевском районе заболели 410 человек, в Кулебакском 345 человек, в Богородском – 302 человека. Также относительно большое количество заболевших сохраняется в городе Бор, в Кстовском районе, в Дзержинске, в Семенове и в Починковском районе.

Карантин в настоящее время сохраняется в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе. При этом в ближайшее время снятие ограничений в Дивееве не планируется. Глеб Никитин просит паломников пока воздержаться от поездок в святые места.

ИСТОЧНИК KP.RU