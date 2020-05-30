30 Май 2020 2020-05-30T15:16:56+03:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 мая 2020 года: Меньше всего болеют в Приокском районе

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За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 9533 человек. Большинство заболевших – 4756 человек – проживают в областном центре, остальные же приходятся на различные районы и городские округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В лидерах по районам города по-прежнему остается Автозаводский район, где с начала эпидемии опасный вирус подхватили 888 человек. В Канавинском районе заразились Covid-19 817 человек, еще 767 заболевших приходится на Ленинский район. В Сормовском районе диагноз подтвержден у 567 человек, чуть меньшее количество заболевших в Нижегородском районе – 552 человека. В Советском и Московском районе 427 и 419 заболевших соответственно. Наименьшее же количество зараженных стабильно приходится на Приокский район – там коронавирусную инфекцию подхватили 319 человек.

Напомним, несмотря на благоприятные тенденции, глава региона Глеб Никитин призывает нижегородцев продолжать соблюдать самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU