Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 93 человек

30 Май 2020 2020-05-30T11:22:41+03:00

За последние сутки в регионе скончались еще четыре пациента

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Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года увеличилось до 93 человек. Накануне подтвердилась информация о том, что умерли еще четыре пациента с Covid-19, сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Чиновник отметил, что в каждом случае течение болезни осложняли многие сопутствующие хронические заболевания.

- Каждый случай – большая трагедия для близких. Но важно разобраться в подробностях каждого летального исхода. У всех умерших болезнь была осложнена хроническими заболеваниями, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 289 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 9533 человек. При этом около 38,5% из них уже выздоровели – общее количество выздоровевших сейчас составляет 3670 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU