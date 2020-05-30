2020-05-30T10:56:26+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года: Выявлено 289 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 9533 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года: Выявлено 289 новых случаев зараженияСтатистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года: Выявлено 289 новых случаев зараженияФото: Иван МАКЕЕВ
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В Нижегородской области подтверждено еще 289 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные сайта Стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее количество заболевших достигло 9533 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас показатель заболеваемости напрямую зависит от того, что происходило в регионе 2-2,5 недели назад. Так, к примеру, 10 мая было зафиксировано 354 случая заражения коронавирусом, а четырьмя днями позже – 307 случаев.

- Примерно у 40% заболевших коронавирус протекает бессимптомно, нам удается выявлять таких пациентов только благодаря большим объемам тестирования. Но нужно понимать, что дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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