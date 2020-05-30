Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 3670 человек

30 Май 2020 2020-05-30T11:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество жителей Нижегородской области, переболевших коронавирусной инфекцией и выздоровевших, увеличилось до 3670 человек – это 38,5% от общего числа заболевших в регионе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки были выписаны 162 человека. При этом зарегистрировано 289 новых случаев заражения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обращает внимание жителей региона на то, что коронавирус имеет весьма длительный инкубационный период, и сейчас показатель заболеваемости напрямую зависит от того, что происходило около двух – двух с половиной недель назад.

Несмотря на в целом благоприятные тенденции по борьбе с коронавирусом, расслабляться пока рано – дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как нижегородцы будут соблюдать самоизоляцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU