2020-05-30T11:21:38+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 3670 человек

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 162 нижегородца
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество жителей Нижегородской области, переболевших коронавирусной инфекцией и выздоровевших, увеличилось до 3670 человек – это 38,5% от общего числа заболевших в регионе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки были выписаны 162 человека. При этом зарегистрировано 289 новых случаев заражения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обращает внимание жителей региона на то, что коронавирус имеет весьма длительный инкубационный период, и сейчас показатель заболеваемости напрямую зависит от того, что происходило около двух – двух с половиной недель назад.

Несмотря на в целом благоприятные тенденции по борьбе с коронавирусом, расслабляться пока рано – дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как нижегородцы будут соблюдать самоизоляцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на куриное мясо, морковь и лук снизились в Нижегородской области
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 93 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 3670 человек
Более 211 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Детские сады откроются в Дзержинске с 1 июня
Открытие кладбищ в Нижнем Новгороде: кто и при каких условиях сможет посещать
Горячую воду на Автозаводе отключать не будут
Почти 400 нижегородцев вернулись домой из-за границы с 15 апреля
Чкаловскую лестницу отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода
Медалистами в 2020 году стали 564 нижегородских выпускника
Участник скандального хоровода в Стригинском бору будет оштрафован
Волонтеры высадили памятную аллею в сквере возле дома ветерана в Нижнем Новгороде
Онлайн-шоу проекта «Ярмарка – детям» пройдет на YouTube-канале Нижегородской ярмарки 1 июня
iGooods: доставка продуктов нижегородцам на дом
Нижегородские волонтеры высадили памятную аллею в сквере у дома ветерана ВОВ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 мая 2020 года: Больше всего зараженных за сутки прибавилось в Ленинском районе
Профессиональным спортсменам из Нижегородской области разрешили вернуться к тренировкам с 29 мая
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 3508 человек
Каринэ Кочарян: «Поправки в Конституцию гарантируют равноправие и взаимоуважение всех народов, населяющих Россию»
Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области в выходные