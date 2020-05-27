Главврач второй «инфекционки» Ольга Мажара: «Низкий показатель смертности - заслуга наших реаниматологов»

Первым медицинским учреждением, в которое стали привозить нижегородцев с подтвержденным коронавирусом, была инфекционная больница № 2 в Советском районе областного центра. Именно ее специалисты приняли на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией в начале марта 2020 года. О том, как врачам удалось вытащить некоторых «ковидных» пациентов буквально с того света, и каково быть в роли первопроходцев, рассказала главный врач второй «инфекционки» Ольга Мажара.

- Ольга Алексеевна, когда больница приняла первого пациента с COVID-19?

- Это было 5 марта. К нам привезли женщину с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. До конца марта к нам поступали пациенты с привозными случаями коронавируса, а с апреля уже стали регистрироваться в основном контактные случаи заболевания. Кстати, благодаря своевременным решениям областного правительства для повышения объема медицинской помощи больным с коронавирусом нашей больнице добавили 46 инфекционных коек.

- По сути, ваши сотрудники стали первопроходцами в борьбе с коронавирусом. Каково им было в этой роли?

- Встретившись в своей практике с новым видом инфекции, наши медики принялись изучать опыт борьбы с COVID-19 врачей других стран, постоянно совершенствовали свои знания, консультировались со специалистами федеральных клиник и добились стабильных результатов в оказании медпомощи этой категории больных. За весь период наблюдения смертность в нашей больнице составила 1,6 процента, что соответствует средним показателям по России.

- Этот показатель говорит о высоком профессионализме всего медицинского персонала или, прежде всего, реаниматологов?

- У нас сильный и высокопрофессиональный кадровый состав. Это правда. Медпомощь больным с коронавирусом мы оказываем в десяти отделениях, в том числе в боксах. Причем с полной отдачей работает весь наш коллектив: как медицинский, так и немедицинский персонал. Но работать приходится в новых непростых условиях. Каждый день, надевая костюм специальной защиты, входя в «красную» зону, мои коллеги по-прежнему всецело преданы своей работе и клятве верности делу, которому служат.

И мне бы хотелось особо отметить работу отделения реанимации и интенсивной терапии. Низкий показатель смертности в нашей больнице - это заслуга врачей-реаниматологов, которые до последнего продолжают бороться за жизни больных.

- Можете привести конкретные примеры?

- 28 марта к нам поступил 58-летний мужчина с коронавирусом (его перевели из другой больницы). Он уже находился на искусственной вентиляции легких. У пациента была негоспитальная вирусно-бактериальная двусторонняя нижнедолевая пневмония плюс сепсис. Кроме того, имелись сопутствующие тяжелые заболевания: он перенес шунтирование желудочков головного мозга, две операции стентирования сосудов сердца и тяжелую форму гипертонической болезни. Вдобавок ко всему сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ну и другие хронические заболевания. 31 марта в отделении реанимации больному наложили трахеостому. И уже через три недели он начал дышать самостоятельно, а еще через несколько дней - уже без увлажненного кислорода. Благодаря самоотверженности всего состава отделения реанимации и интенсивной терапии больной был выписан 29 апреля. В общей сложности в больнице мужчина находился 32 дня, 25 из которых - на искусственной вентиляции легких.

- А еще какую-нибудь историю?

- Пожалуйста. Женщина, 57 лет. Поступила к нам 10 апреля с диагнозом «коронавирусная инфекция». У нее также была диагностирована негоспитальная вирусно-бактериальная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Кроме того, имелась тяжелая сопутствующая патология в виде гипертонической болезни, сахарного диабета и хронического бронхита. В день поступления мы подключили ее к аппарату ИВЛ, а после наложили трахеостому. Через пять дней у больной была отмечена клиника отека головного мозга с развитием комы. Проводимая терапия, в том числе с применением гемодиализа, купировала эти серьезные метаболические нарушения, женщина пришла в сознание. И с 9 мая находилась на самостоятельном дыхании. После 30 суток на искусственной вентиляции легких трахеостома была удалена. Больная идет на поправку. Отмечу, что это лишь два примера из ежедневной жизни нашей больницы. Так самоотверженно работают не только сотрудники отделения реанимации, но и весь медперсонал второй инфекционной больницы.

- Ольга Алексеевна, сколько пациентов, поборовших коронавирус, уже отправились домой?

- За все время из нашего учреждения выписаны 466 пациентов, в том числе 289 с полным выздоровлением, а 112 для дальнейшего наблюдения в медицинских организациях по месту прикрепления. Еще 54 пациента переведены в другие медучреждения для лечения в соответствии с показаниями. На сегодня у нас продолжают лечение 227 человек.

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