Главврач Нижегородского диагностического центра пообещал найти деньги на доплаты сотрудникам

История с медсестрами Нижегородского клинического диагностического центра, заявившими, что не получили дополнительных выплат за работу с «ковидными» пациентами, получила продолжение. «Комсомолка» рассказывала, что первым на заявление медработников КДЦ отреагировал замглавы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Чиновник рекомендовал руководству этого учреждения премировать своих сотрудников.

Теперь же ситуацию прокомментировал главный врач диагностического центра Юрий Тарасов. Причем сделал это после встречи с коллективом по вопросу доплаты за работу с пациентами, у которых подтвержденный коронавирус.

- В последнее время в адрес руководства клинического диагностического центра поступают обращения от сотрудников по вопросам получения федеральных стимулирующих выплат. В соответствии с постановлением № 415 мы выплатили все положенные федеральные надбавки всем нашим врачам-рентгенологам, рентген-лаборантам и медицинским сестрам, принимающим участие в процессе проведения диагностических обследований пациентам с подтвержденным COVID-19, - сообщил главврач.

Однако КДЦ не оказывает скорую и специализированную медпомощь в стационаре, поэтому стимулирующие выплаты сотрудникам по постановлению правительства от 12 апреля 2020 года № 484 им не положены.

На встрече с медработниками 26 мая прозвучало обещание главного врача:

- Планируем изыскать средства из бюджетов КДЦ для выплаты надбавок всем сотрудникам, которые оказывают помощь в это непростое время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние два месяца в Нижегородском диагностическом центре были обследованы более 2,7 тысячи пациентов. Это почти 80-90, а то и 120 пациентов за сутки. При этом количество заболевших коронавирусом сотрудников КДЦ на сегодня равно нулю.

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