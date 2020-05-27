Когда откроют салоны красоты в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Разрешение получат салоны с медицинской лицензией»

Вот уже неделя, как Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с указом губернатора, на этом этапе смогли открыться только те салоны красоты, которые установили систему видеонаблюдения и соблюдают все необходимые санитарные требования. И, наконец, новое послабление режима. Теперь разрешено открытие всех салонов красоты, которые имеют медицинскую лицензию.

- Все последние дни мы фиксируем примерно одинаковое количество новых случаев заболевания, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Поэтому вместе с Роспотребнадзором мы приняли решение о новом послаблении ограничений – разрешение на работу салонов красоты с медицинской лицензией.

Также на этом этапе могут продолжать работу парикмахерские и салоны красоты без медицинских лицензий при условии использования видеоаналитики.

- Наличие медицинской лицензии свидетельствует о крайне высоких требованиях к работе салона, - напомнил губернатор Нижегородской области. – Думаю, что владельцы таких организаций осознают всю степень своей ответственности. В случае выявления каких-либо нарушений эта лицензия может быть отозвана.

По данным регионального правительства, на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается 160 таких организаций. Все они имеют необходимый запас средств индивидуальной защиты, а сотрудники салонов прошли весь необходимый инструктаж.

- Очень многие такие салоны оказывают услуги, которые не терпят отлагательств, - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – К нам часто обращаются клиенты этих салонов, нуждающиеся в решение даже не эстетических вопросов, а проблем, связанных с сохранение здоровья.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области был выявлен 231 новый случай заболевания. Это вполне сопоставимые цифры с данными за последние несколько дней.