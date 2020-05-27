Губернатор Нижегородской области отменил карантин в Починках

В населенных пунктах Нижегородской области постепенно начинают отменять карантин, введенный в начале мая из-за активного распространения коронавируса. С 27 мая 2020 года ограничительные меры снимаются и с села Починки.

Соответствующее решение было принято на основании предписания главного санитарного врача. Постановление подписано губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на 26 мая 2020 года, с начала пандемии в Починках было подтверждено 109 случаев заражения COVID-19. За последние два дня новых заболевших не появилось.

- Починки – первый районный центр, где снимается карантин. Несмотря на то, что село удалено от Нижнего Новгорода, там складывалась достаточно непростая ситуация. Благодаря введенным в начале мая ограничениям удалось ликвидировать очаг, - отметил Глеб Никитин.

При этом губернатор подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация зафиксирована и в других районах и городах Нижегородской области, где пока еще действует карантин. По словам Глеба Никитина, в ближайшее время новые решение будут приниматься и по этим территориям.

Напомним, накануне карантин был снят в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, а на прошлой неделе - в поселке Гремячево. В настоящий момент ограничительные меры действуют в Выксе, Павлове, Тумботино, Кулебаках и Дивееве.

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