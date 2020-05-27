2020-05-27T12:44:07+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 мая 2020 года: на Автозаводе уже более 800 зараженных

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Юлия ИСАЕВА
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Карта зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 маяКарта зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая
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По данным на 27 мая 2020 года, наибольшее количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области проживают на территории областного центра – из 8 735 человек, у которых подтвердился диагноз, 4 420 находятся в Нижнем Новгороде.

При этом лидером по числу пациентов с COVID-19 по-прежнему остается Автозаводский район – там количество зараженных выросло до 814 человек. После него в антирейтинге идут Канавинский и Ленинский районы с 761 и 724 случаями. В Сормовском районе коронавирусом заболели 519 человек, а в Нижегородском – 514.

Менее 400 зараженных зафиксировано в Советском (397), Московском (389) и Приокском районах (302).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 735 человек - за последние сутки стало известно еще о 231 случае. При этом 3 187 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 78 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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