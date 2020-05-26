«Великий и родной»: Ирина Пегова нарушила карантин ради прогулки по Нижнему Новгороду

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова решила выйти в люди после месячного заточения на малой родине. Выйти в люди, конечно, громко сказано. Поскольку в Нижнем Новгороде по-прежнему действует режим полной самоизоляции. И прогуляться по центру приволжской столицы сегодня могут лишь те, кто живет в радиусе километра. Однако это не помешало звезде сериала «Акушерка» приехать в город своей юности аж из Выксы, где она находилась на самоизоляции с конца апреля. Компанию ей составила 14-летняя дочь Татьяна.

pegovairina Нижний встречает пустыми улочками и хорошей погодой!

Первым делом знаменитость отправилась на площадь Минина, где стоит кремль. А после спустилась по Чкаловской лестнице на Нижневолжскую набережную.

- Нижний встречает пустыми улочками и хорошей погодой, - написала Ирина Пегова в своем «Инстаграме».

Подписчики поинтересовались: «Как вам Нижний Новгород?» На что актриса ответила: «Как всегда, великий и родной».

Правда, некоторые фолловеры удивились, увидев звезду на променаде по городу, в котором действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

- Разрешено гулять? - спросил russian_tech_geek.

- Ирина, а вы спокойно выехали из Выксы? Пропустили? А обратно? - обратилась к актрисе irinaschevchenko.

- Сейчас надо пользоваться моментом, пока народу мало. Хорошо погулять по городу… - написала kiraorel5.

Сама же Ирина Пегова ни на один вопрос о том, как ей удалось выбраться из закрытой сейчас Выксы, не ответила.

А между тем «Комсомольская правда» рассказывала, что с первых чисел мая ужесточен въезд на территорию промышленного городка на юго-западе Нижегородской области, а выезд и вовсе запрещен. Сообщалось, что въезжать и выезжать из Выксы может только спецтранспорт и транспорт, который перевозит продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Ограничительные меры действуют до особого распоряжения.

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