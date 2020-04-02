2020-04-02T14:13:59+03:00
Звезды

«Я выросла на коровьем молоке»: Ирина Пегова рассказала, почему не боится подцепить коронавирус

Актриса уехала в Минск на съемки продолжения сериала «Акушерка»
Анастасия НАЗАРОВА
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Уроженка Выксы призналась, что мечтает о парочке недель самоизоляции.Уроженка Выксы призналась, что мечтает о парочке недель самоизоляции.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова заявила, что с ее иммунитетом подцепить коронавирусную инфекцию не так-то просто. По крайней мере, она очень рассчитывает, что ведение правильного образа жизни позволит избежать заражения.

- Я выросла на коровьем молоке и меде. Наша семья питалась тем, что сама же выращивала в огороде. К тому же я всегда вела активный образ жизни, не курила и много занималась физкультурой, - рассказала актриса в прямом эфире, который устроила в Инстаграме 1 апреля.

Также знаменитая уроженка Выксы рассказала, как изменилась ее жизнь из-за коронавируса. Оказалось, что двухнедельный карантин ей только снится.

- Честно, я мечтала, чтобы мне сказали: «Посиди-ка дома в самоизоляции». Думаю, каждый более-менее занятый артист мечтает об этом. Но Ира со своим везением оказывается не в Москве, а в Беларуси, где нет карантина, - с грустью сообщила Ирина Пегова. - Так что ничего не изменилось. Я так и так должна была сниматься в продолжении «Акушерки». Правда, нужно было бесконечно летать из Минска в Москву и обратно. Но теперь мне не приходится это делать. Я просто сижу спокойно в Минске.

Кстати, ее дочка Татьяна сейчас гостит у бабушки с дедушкой в Выксе. Актрисе тоже поскорее вернуться на малую родину.

- Я бы свалила к себе на родину и с удовольствием мыла окна к Пасхе, - добавила знаменитость.

А МЕЖДУ ТЕМ

«Нижегородская Золушка» Наталья Водянова вместе со своими детьми и женихом Антуаном Арно уехала из неспокойного нынче Парижа в пригород. Там в тихой мирной обстановке звездное семейство собирается переждать эпидемию коронавируса. При этом ее младшая сестра Кристина, которая живет в Италии, на время вернулась в Россию.

А Сергей Кристовский из Uma2rman решил не терять время зря на самоизоляции и выпустил новый сольный альбом. В пластинку вошли как новые песни, так и те, что были написаны еще в Нижнем Новгороде. К сведению поклонников творчества старшего Кристовского презентация нового альбома обязательно состоится, но несколько позже. Пока нижегородец не совсем представляет, как это будет выглядеть. Не исключено, что первыми «живыми» слушателями станут земляки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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