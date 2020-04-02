«Я выросла на коровьем молоке»: Ирина Пегова рассказала, почему не боится подцепить коронавирус

Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова заявила, что с ее иммунитетом подцепить коронавирусную инфекцию не так-то просто. По крайней мере, она очень рассчитывает, что ведение правильного образа жизни позволит избежать заражения.

- Я выросла на коровьем молоке и меде. Наша семья питалась тем, что сама же выращивала в огороде. К тому же я всегда вела активный образ жизни, не курила и много занималась физкультурой, - рассказала актриса в прямом эфире, который устроила в Инстаграме 1 апреля.

Также знаменитая уроженка Выксы рассказала, как изменилась ее жизнь из-за коронавируса. Оказалось, что двухнедельный карантин ей только снится.

- Честно, я мечтала, чтобы мне сказали: «Посиди-ка дома в самоизоляции». Думаю, каждый более-менее занятый артист мечтает об этом. Но Ира со своим везением оказывается не в Москве, а в Беларуси, где нет карантина, - с грустью сообщила Ирина Пегова. - Так что ничего не изменилось. Я так и так должна была сниматься в продолжении «Акушерки». Правда, нужно было бесконечно летать из Минска в Москву и обратно. Но теперь мне не приходится это делать. Я просто сижу спокойно в Минске.

Кстати, ее дочка Татьяна сейчас гостит у бабушки с дедушкой в Выксе. Актрисе тоже поскорее вернуться на малую родину.

- Я бы свалила к себе на родину и с удовольствием мыла окна к Пасхе, - добавила знаменитость.

А МЕЖДУ ТЕМ

«Нижегородская Золушка» Наталья Водянова вместе со своими детьми и женихом Антуаном Арно уехала из неспокойного нынче Парижа в пригород. Там в тихой мирной обстановке звездное семейство собирается переждать эпидемию коронавируса. При этом ее младшая сестра Кристина, которая живет в Италии, на время вернулась в Россию.

А Сергей Кристовский из Uma2rman решил не терять время зря на самоизоляции и выпустил новый сольный альбом. В пластинку вошли как новые песни, так и те, что были написаны еще в Нижнем Новгороде. К сведению поклонников творчества старшего Кристовского презентация нового альбома обязательно состоится, но несколько позже. Пока нижегородец не совсем представляет, как это будет выглядеть. Не исключено, что первыми «живыми» слушателями станут земляки.