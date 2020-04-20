Ирина Пегова проехала на машине 700 км, чтобы воссоединиться с дочерью

Актриса театра и кино Ирина Пегова заявила, что наконец добралась до Выксы в Нижегородской области, где ее ждали родители и 14-летняя дочь Таня. Ради воссоединения с семьей звезда фильма «Прогулка» проехала за рулем автомобиля 700 километров.

pegovairina День перед Пасхой звезда провела, намывая окна до блеска.

Как только знаменитая нижегородка переступила порог отчего дома, она тут же бросилась намывать окна и вообще всюду наводить порядок. Подписчики аккуратно поинтересовались, как ее вообще пропустили на территорию города. Ведь на границе стоит контрольный пункт из-за пандемии коронавируса, а она прямиком из Минска, где проходили съемки продолжения сериала «Акушерка». Но актриса успокоила: температуры нет, справка имеется. Теперь - самоизоляция.

pegovairina Актриса показала, как ее загородный дом выглядит изнутри.

В комментариях под последним постом Ирина Пегова призналась, что счастлива оказаться в кругу родных и близких. Так и сказала: «В радость!». И добавила, что планов на время внезапных каникул громадье, но уточнять, чем именно планирует заняться в четырех стенах, не стала.

Еще будучи в Минске артистка заявила, что мечтает о парочке недель отдыха.

- Казалось бы, самоизолируйся… Но не с моим везением. С одной стороны, я счастлива, что именно сейчас работаю. С другой, хочу под крыло своей Танюши, хочу поваляться с ней на диване, поболтать, побалдеть, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя прекрасна, - добавила кинозвезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу под крыло своей Танюши»: Ирина Пегова призналась, что мечтает вернуться в Россию к 14-летней дочери

Сейчас актриса находится на съемках продолжения сериала «Акушерка» в Минске (подробности)

«Без зубов, а уже артистка»: Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве

Свой детский снимок артистка нашла в родительском доме в Выксе (подробности)

«Изящная фигура!»: Похудевшая Ирина Пегова произвела фурор на танцевальном конкурсе

Поклонников восхитила грация 41-летней актрисы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.