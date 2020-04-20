Ирина Пегова проехала на машине 700 км, чтобы воссоединиться с дочерью
Актриса театра и кино Ирина Пегова заявила, что наконец добралась до Выксы в Нижегородской области, где ее ждали родители и 14-летняя дочь Таня. Ради воссоединения с семьей звезда фильма «Прогулка» проехала за рулем автомобиля 700 километров.
Как только знаменитая нижегородка переступила порог отчего дома, она тут же бросилась намывать окна и вообще всюду наводить порядок. Подписчики аккуратно поинтересовались, как ее вообще пропустили на территорию города. Ведь на границе стоит контрольный пункт из-за пандемии коронавируса, а она прямиком из Минска, где проходили съемки продолжения сериала «Акушерка». Но актриса успокоила: температуры нет, справка имеется. Теперь - самоизоляция.
В комментариях под последним постом Ирина Пегова призналась, что счастлива оказаться в кругу родных и близких. Так и сказала: «В радость!». И добавила, что планов на время внезапных каникул громадье, но уточнять, чем именно планирует заняться в четырех стенах, не стала.
Еще будучи в Минске артистка заявила, что мечтает о парочке недель отдыха.
- Казалось бы, самоизолируйся… Но не с моим везением. С одной стороны, я счастлива, что именно сейчас работаю. С другой, хочу под крыло своей Танюши, хочу поваляться с ней на диване, поболтать, побалдеть, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя прекрасна, - добавила кинозвезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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