2020-05-21T12:19:41+03:00
Звезды

«Мать родная!»: Ирина Пегова заявила, что мама отбирает у нее наряды и носит их сама

Ранее звезда сериала «Акушерка» жаловалась, что ее обновки периодически надевает 14-летняя дочь [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Ирина Пегова заявила, что мама отбирает у нее наряды и носит их сама.Ирина Пегова заявила, что мама отбирает у нее наряды и носит их сама.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российская актриса театра и кино Ирина Пегова по-прежнему пребывает на самоизоляции в родной Выксе. Компанию ей составляет женская часть семьи: бабушка, мама, старшая сестра и дочь-подросток. Скучать на карантине не приходится. Звездное семейство чаевничает с королевской ватрушкой, очищает лесополосу от мусора и устраивает интересные фотосессии. А еще, как выяснилось недавно, примеряют вещи друг друга. Одна из таких примерок подтолкнула звезду сериала «Акушерка» на заявление в соцсетях.

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Мама артистки оказалась настоящей модницей
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- Помогите… Что делать, если мать родная уже отбирает у дочери своей платья, бесстыдно и с удовольствием носит их без зазрения совести? Как с этим бороться, подскажите? - взмолилась артистка.

Однако после добавила, что, по правде говоря, ей нравится, что мама щеголяет в ее нарядах. Тем более что покупает она их с расчетом на то, что родительница будет «форсить» вместе с ней.

При этом минувшей осенью актриса МХТ имени Чехова жаловалась на свою несовершеннолетнюю дочь, которая, по ее словам, не вылезает из материнского гардероба.

- Перехожу на другой режим, - сообщила Ирина в Инстаграме. - Нахожусь на пороге подросткового возраста дочи. Все, некуда деваться. С этого момента нужно менять стратегию воспитания! Надо «изобретать» заново язык общения. Подростков ранит даже интонация. И такая, казалось бы, обыденная тема, как личная гигиена, становится деликатной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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