Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области

2 Май 2020 2020-05-02T20:46:56+03:00

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Карантин введен в Выксе Нижегородской области. На территорию городского округа ужесточен въезд и запрещен выезд. Об этом со ссылкой на главу местного МСУ Владимира Кочеткова сообщает «Выксунский рабочий».

По словам Владимира Кочеткова, ограничительная мера в населенном пункте вводится для того, чтобы локализовать распространение и исключить ввоз инфекции с территорий, где уровень заболеваемости высок. При этом руководитель МСУ отмечает, что количество случаев заражения не выросло. Заболел 41 человек, еще 12 перенесли инфекцию и выздоровели.

Пока в Выксу не смогут приехать люди, которые не проживают в округе. На выезд действует полный запрет.

Въезжать и выезжать может только спецтранспорт и транспорт, который перевозит продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU