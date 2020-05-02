Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области
Карантин введен в Выксе Нижегородской области. На территорию городского округа ужесточен въезд и запрещен выезд. Об этом со ссылкой на главу местного МСУ Владимира Кочеткова сообщает «Выксунский рабочий».
По словам Владимира Кочеткова, ограничительная мера в населенном пункте вводится для того, чтобы локализовать распространение и исключить ввоз инфекции с территорий, где уровень заболеваемости высок. При этом руководитель МСУ отмечает, что количество случаев заражения не выросло. Заболел 41 человек, еще 12 перенесли инфекцию и выздоровели.
Пока в Выксу не смогут приехать люди, которые не проживают в округе. На выезд действует полный запрет.
Въезжать и выезжать может только спецтранспорт и транспорт, который перевозит продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области
Ограничительную меру обязало ввести Управление Роспортебнадзора региона (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»