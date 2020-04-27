«Чистенькая, в веселом платьице»: Ирина Пегова показала свою 91-летнюю бабушку в домашней обстановке

Самоизоляция не повод киснуть и страдать от безделья, считает российская актриса театра и кино Ирина Пегова. По возвращении из Минска, где проходили съемки продолжения сериала «Акушерка», знаменитая нижегородка отправилась на карантин в родную Выксу, где живут ее сестра, мама и бабушка. На время пандемии по коронавирусу в нижегородскую глубинку приехала и 14-летняя дочка Ирины Таня. Вместе они гуляют по лесу, собираются за большим столом и поют старые песни. Так, на Красную горку мама артистки испекла свое фирменное блюдо, а после дегустации семейство затянуло любимую застольную песню «Виновата ли я».

- Мои красотулечки! У нас праздничная королевская ватрушка! Хорошего настроения. Сидим дома, - сообщила Ирина Пегова, опубликовав в Инстаграме фотографии мамы и бабушки.

pegovairina Звезда фильма "Прогулка" показала свою 91-летнюю бабушку

Подписчики поинтересовались, сколько лет ее бабушке. На вид - около восьмидесяти. Но актриса МХТ имени Чехова ошарашила: родственнице 91 год!

- Мне нравится бабуля. Чистенькая и в веселом платьице. Спасибо, что так ухаживаете за ней, - написала po.po4671.

- Ирина, вы хороший человек, и ваша семья прекрасна, особенно бабушка, - добавила iturlygina.

- В гости хочется! Посидеть рядом с вашими мамой, бабушкой, получить от них заряд той красоты и уюта… - отметила grebenykgalina.

Бабушке знаменитой артистки 91 год!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На что звезда фильма «Прогулка» ответила? в гости - это всегда пожалуйста, только уже после карантина.

Кстати, ранее Ирина Пегова рассказывала, что ее немолодая уже бабушка до сих пор в ясном уме и с отменным чувством юмора.

- До сих шутит, юморит и радует нас своей адекватностью. И зовут ее, конечно же, Татьяна, - сообщила знаменитость.

Мама Ирины Пеговой порадовала близких королевской ватрушкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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