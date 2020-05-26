Адвокат, посадившая двоих парней за изнасилование 12-летней школьницы, попалась на взятке

Адвокат 12-летней «новой Шурыгиной» из Нижнего Новгорода, которая прошлой осенью отправила двоих парней в тюрьму, обвинив их в двойном изнасиловании, несколько дней назад была задержана правоохранителями за передачу крупной взятки. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ее окружению.

Как оказалось, женщину поймали с поличным, когда она получила от осужденного последний транш в размере 520 тысяч рублей. Общая сумма взятки, к слову, превышает 4,8 миллиона рублей. За эти деньги ее подопечный получил условный срок, а деньги предназначались одной из судей Богородска и сотруднику прокуратуры.

- Ее противоправные действия пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области, - уточнили в следственном комитете.

При этом свою вину женщина не признает. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, именно эта адвокат защищала в суде 12-летнюю Марину (имя героини изменено – прим. ред.), которая полгода назад отправила в тюрьму двоих парней, обвинив их в изнасиловании. При этом само «преступление» молодые люди якобы совершили два с половиной года назад - просто школьница год никому об этом не говорила.

12-летняя Марина обвинила двоих парней-старшеклассников в двойном изнасиловании12-летняя Марина обвинила двоих парней-старшеклассников в двойном изнасилованииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1 сентября 2017 года, пьяная Марина пришла в гараж к своим знакомым – Дмитрию Монаху и Сергею Щенникову – и предложила выпить. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, девочка в суде утверждала, что попросила ребят дать ей выспаться, потому что «не контролировала свои действия».

- Когда проснулась, рядом с ней на сложенном диване сидел Дима. Она, потерпевшая, по его требованию делала минет. Она не сопротивлялась, так как не понимала, что происходит. Когда действия закончились, Дима спросил: «Интим будет?», она ответила отрицательно и он ушел. Потом пришел Сергей и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - говорится в постановлении суда на основании слов Марины.

О случившемся девочка рассказала маме лишь летом следующего года. Мол, ей было стыдно за то, что в тот вечер она была пьяная. Но утверждает, что это точно был Дима, потому что узнала его по фигуре, росту и голосу. Интимную связь со вторым парнем, Сергеем, Марина признает. Более того, после этого она не раз с ним спала.

- Не рассказала маме, потому что считает, что сама виновата в случившемся, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому это произошло. Ей было очень стыдно. До 1 сентября 2017 года она была девственницей, - гласит документ. Девочка четко указала расположение мебели в гараже и его местонахождение, но при этом не помнит, был ли окончен половой акт и во сколько все произошло.

Три месяца назад Диму перевели из СИЗО под домашний арест, а дело отправили на дорасследованиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дима же утверждает, что он, в отличие от Сергея, с девочкой не спал.

- Услышал скрип двери, Сережа выключил свет. В 22:10 Дима собирался уходить, но услышал от Марины фразу: «Стой, погоди. Позови парня, у которого я спрашивала фамилию. Я хочу, чтобы он это увидел». Монах крикнул, что ушел, и вышел из гаража. И прошел к родителям, - указано в показаниях обвиняемого.

Через год мама Марины написала заявление в полицию на Сергея. В тот момент Дима служил в армии, а, когда вернулся, был вызван на допрос в качестве свидетеля и тут же оказался в списке подозреваемых. Его посадили.

Тогда социальные сети пестрили сообщениями родных и близких Димы – они пытаются доказать, что он не виновен, что его посадили незаконно. Слухи и непристойные фотографии Марины облетели Интернет, ее соседи и знакомые твердят, что девочка растет в плохой семье, постоянно пьет и рассылает парням обнаженные снимки.

В итоге молодой человек провел в СИЗО под Нижним Новгородом чуть больше четырех месяцев, в феврале 2020 года его отправили под домашний арест, а дело – на дорасследование.

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