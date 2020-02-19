«Справедливость есть!»: Нижегородец, осужденный за участие в двойном изнасиловании 12-летней «новой Шурыгиной», выйдет из тюрьмы

Скандальная история с двойным изнасилованием пьяной школьницы из Нижнего Новгорода, за которой уже несколько месяцев следит вся страна, приобрела неожиданный поворот. Одного из осужденных парней в ближайшее время выпустят из тюрьмы и отправят обратно под домашний арест, а дело – на расследование.

«Надежда еще есть!»

Напомним, 1 сентября 2017 года пьяная 12-летняя Марина (имя изменено - прим.ред) пришла в гараж к малознакомым парням и предложила выпить. Один из них, Сергей, согласился, а второй, Дима, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. После длительного расследования, в октябре 2019 года, суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6.

Молодой человек провел в СИЗО под Нижним Новгородом больше четырех месяцев, еще год до этого – под домашним арестом. Все, чего хотели его близкие, – смягчения приговора и помещение Димы под домашний арест, а преступление продолжить расследовать. Изначально дело рассматривалось в Богородском районном суде, но потом его передали в Нижегородский областной.

Родные молодого человека не теряют надежды и уже несколько месяцев пытаются доказать, что он не виновен, ведь в «деле нет никаких доказательств». Утром 19 февраля судья постановила: перевести Диму из СИЗО под домашний арест, а дело отправить обратно на расследование. Заседание было закрытым и длилось более двух часов.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник из близкого окружения Дмитрия Монаха, самого молодого человека в суд не привезли, с ним общались через видеосвязь. Сейчас родные не могут поверить в свое счастье.

- Мы верим в справедливость, она еще восторжествует, она есть! У нас нет слов, только слезы счастья. Пусть это домашний арест, но уже есть шанс, что Диму в итоге оправдают, ведь он не совершал то, в чем его обвинили, - сообщили близкие нижегородца.

Уже в ближайшее время Дима вернется домой и будет находиться под домашним арестом, дело продолжат расследовать.

12-летняя Марина обвинила двоих парней-старшеклассников в двойном изнасиловании

Две полторашки и два срока

Что же произошло тогда, 1 сентября 2017 года? Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, Марина утверждает, что попросила ребят дать ей выспаться, потому что «не контролировала свои действия».

- Когда проснулась, рядом с ней на сложенном диване сидел Дима. Она, потерпевшая, по его требованию делала минет. Она не сопротивлялась, так как не понимала, что происходит. Когда действия закончились, Дима спросил: «Интим будет?», она ответила отрицательно и он ушел. Потом пришел Сергей и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - говорится в постановлении суда на основании слов Марины.

О случившемся девочка рассказала маме лишь летом следующего года. Мол, ей было стыдно за то, что в тот вечер она была пьяная. Но утверждает, что это точно был Дима, потому что узнала его по фигуре, росту и голосу. Интимную связь со вторым парнем, Сергеем, Марина признает. Более того, после этого она не раз с ним спала.

- Не рассказала маме, потому что считает, что сама виновата в случившемся, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому это произошло. Ей было очень стыдно. До 1 сентября 2017 года она была девственницей, - гласит документ. Девочка четко указала расположение мебели в гараже и его местонахождение, но при этом не помнит, был ли окончен половой акт и во сколько все произошло.

Дима же утверждает, что он, в отличие от Сергея, с девочкой не спал.

- Услышал скрип двери, Сережа выключил свет. В 22:10 Дима собирался уходить, но услышал от Марины фразу: «Стой, погоди. Позови парня, у которого я спрашивала фамилию. Я хочу, чтобы он это увидел». Монах крикнул, что ушел, и вышел из гаража. И прошел к родителям, - указано в показаниях обвиняемого.

Через год мама Марины написала заявление в полицию на Сергея. В тот момент Дима служил в армии, а, когда вернулся, был вызван на допрос в качестве свидетеля и тут же оказался в списке подозреваемых.

ДОСЛОВНО

Родные школьницы долго хранили молчание – после той истории не было ни одного комментария прессе с их стороны. Недавно корреспонденту «КП» удалось найти Анастасию и пообщаться с ней. Женщина сразу расставила все точки над «И» – это ее первый и последний комментарий за все время.

- Произошло то, что в отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право. Моя позиция такова: я не Бог и не судья – не мне, как говорится, судить. Как должно быть, так и случится. Я сообщила в органы, а они пусть разбираются. Жалею только, что Монаха на домашнем аресте оставила на целый год. Мою жалость и порядочность приняли за слабость и неуверенность. Жаль. Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - подчеркнула тогда женщина.

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