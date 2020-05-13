Штраф за отсутствие перчаток в Нижнем Новгороде во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

Вслед за масочным режимом в Нижнем Новгороде введен режим перчаточный. Это когда в общественных местах без перчаток лучше не появляться, иначе - штраф!

Губернаторский указ гласит, что надевать перчатки нужно в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках, а также при использовании каршеринга. Кроме того, обязательно ношение перчаток в банках, на рынках и ярмарках.

За невыполнение этого требования нарушителям грозит наказание рублем. Здесь ничего нового - все как с масочным режимом. Штрафы за это выписываются в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушений РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

КОНКРЕТНО

За невыполнение правил грозит предупреждение или административный штраф на граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

ВАЖНО

В общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Посещение детский и спортивных площадок находится под запретом на время пандемии коронавируса.

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