2020-05-12T22:19:12+03:00
Общество

Штраф за отсутствие маски в Нижнем Новгороде во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

В Нижнем Новгороде действует режим обязательного ношения масок в общественных местах
Анастасия НАЗАРОВА
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С 1 мая 2020 года в Нижегородской области официально введен масочный режим.С 1 мая 2020 года в Нижегородской области официально введен масочный режим.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Масочный режим действует в Нижнем Новгороде с 1 мая 2020 года. Согласно губернаторскому указу, все жители обязаны носить маски либо другие средства защиты органов дыхания (повязки, респираторы и проч.) при нахождении в магазинах, аптеках и иных общественных местах.

- Если есть QR-код, магазин должен обеспечить маской, нет кода - предложить купить маску. При отсутствии согласия купить маску - не допускать таких граждан в магазин, - напомнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

За невыполнение указа губернатора нарушителям масочного режима грозит штраф. Причем, как пояснили в облправительстве, штрафы по масочному режиму, как и по другим нарушениям указа о режиме повышенной готовности, выписываются в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушений РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

КОНКРЕТНО

За невыполнение правил грозит предупреждение или административный штраф на граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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