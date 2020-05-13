2020-05-13T09:28:06+03:00
Общество

Обязательный «перчаточный» режим ввели в Нижегородской области

Теперь жители должны носить перчатки в общественных местах
Юлия ИСАЕВА
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Обязательный перчаточный режим ввели в Нижегородской областиОбязательный перчаточный режим ввели в Нижегородской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим всеобщей самоизоляции в Нижегородской области продолжается. Теперь помимо масок жители должны будут носить в общественных местах и перчатки – это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, надевать перчатки нужно в транспорте, такси, магазинах и аптеках, а также при использовании каршеринга. Кроме того, носить перчатки необходимо в банках, на рынках и ярмарках.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая 2020 года. Это требование также прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности. Использовать средства индивидуальной защиты необходимо во время поездки в общественном транспорте или такси, в магазине, аптеках, банках и прочих закрытых пространствах. Причем это могут быть не только маски, но и повязки, респираторы и прочее.

Добавим также, что в общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Посещение детский и спортивных площадок находится под запретом на время пандемии коронавируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на утро 12 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждено 5 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболевание выявлено в 51 районе - ни одного заболевшего нет только в Княгининском районе. Тестирование на коронавирус прошли более 120 тысяч человек. При этом 751 пациент полностью выздоровел и был выписан из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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