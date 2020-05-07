Нижегородцам объяснили, почему количество жертв коронавируса резко увеличилось
Новость о семи погибших пациентах с коронавирусом повергла нижегородцев в шок. В один момент количество летальных исходов в регионе выросло до 23. Многие принялась гадать: как такое вообще могло произойти? И вот в микроблоге заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова появился пост, в котором чиновник объясняет, откуда взялись эти цифры.
По его словам, пациенты умерли не в один день. По каждому случаю проводились тщательный патологоанатомические исследования.
- Нужно было установить причину смерти, получить результаты анализов аутопсийного материала. Далее эта информация отправляется в единую федеральную базу учета умерших. Там она тоже проходит верификацию, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.
Так и получается, что с момент смерти до публичного оглашения данных проходит около двух дней. Поэтому семь утренних случаев - это пациенты, которые ушли из жизни за последние несколько дней, а не 7 мая.
Однако жителей такой порядок информирования не совсем по душе. Многие спрашивают, нельзя ли сообщать о смертях пациентов с коронавирусом до получения результатов посмертных исследований. Поразмыслив, власти пришли к выводу, что, действительно, следует давать статистику по умершим чуть раньше.
- Принял решение с сегодняшнего дня в ежедневной региональной статистике все же публиковать и те летальные случаи, по которым вероятен, но не подтвержден на федеральном портале факт смерти от коронавируса. Мы так делали и раньше, - заявил замглавы региона.
Ранее сообщалось, что самой молодой жертве коронавируса в Нижегородской области было всего 47 лет - у нее диагностировали сахарный диабет и гипертонию. У остальных погибших также были сопутствующие заболевания.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На территории больницы № 23 в Автозаводском районе планируется построить новый госпиталь на 200 коек. Новое здание будет полностью обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и кислородом. Причем создать госпиталь планируется в кратчайшие сроки - буквально за месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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