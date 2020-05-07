2020-05-07T13:43:58+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде построят новый госпиталь на 200 коек

Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде на территории больницы № 23 в Автозаводском районе планируется построить новый госпиталь на 200 коек. Новое здание будет полностью обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и кислородом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На строительство этого госпиталя уйдет всего месяц, - предупредил глава региона Глеб Никитин. – Уже в начале июня этот объект должен быть введен в эксплуатацию. Вслед за этим начнется реконструкция и других корпусов этой больницы. Ситуация с коронавирусом показала, как должно развиваться нижегородское здравоохранение. Все врачи должны быть обеспечены всем необходимым, а лечение – должно стать эффективным и качественным.

По словам Глеба Никитина, благодаря появлению нового госпиталя можно будет отказаться от использования ветхих зданий инфекционной больницы № 9.

- Сейчас эта больница в ужасном состоянии, - считает губернатор Нижегородской области. – С вводом нового здания мы сможем направить пациентов их старых зданий в новые палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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